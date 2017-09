Actualidade

O balanço de vítimas mortais de um dos mais poderosos terramotos alguma vez registados no México, ocorrido na costa sul, que provocou o colapso de centenas de edifícios, foi hoje elevado para 60.

O sismo, que se verificou pouco antes da meia-noite de quinta-feira, foi tão forte que provocou abalos violentos em edifícios da capital mexicana, situada a mais de mil quilómetros.

O forte abalo criou uma segunda emergência nacional para as agências de socorro mexicanas, já a braços com os efeitos do furacão Katia no outro lado do país.