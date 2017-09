Pedrógão Grande

A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) pondera uma ação coletiva contra o Estado e pretende constituir-se como assistente no inquérito que investiga as causas e os culpados do fogo que começou naquele concelho em junho.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa e que anuncia a celebração da escritura da constituição da associação, a AVIPG diz que, "nas ações mais imediatas", "pretende constituir-se como assistente no inquérito que investiga as causas e culpados do grande incêndio que assolou os sete concelhos do Pinhal Interior, causando 64 mortos e mais de 200 feridos e que pondera uma ação coletiva contra o Estado. E não vai parar por aqui".

Na estratégia da Associação "estão ações que passam pela União Europeia e pelo Tribunal dos Direitos do Homem, por um anteprojeto de lei para vítimas em caso de catástrofes, ações sobre a resiliência das comunidades locais e um conjunto alargado de medidas de combate à inércia das instituições e formação das populações em matéria de incêndios florestais, entre outras ações".