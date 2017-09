Actualidade

O emir do Qatar, xeque Tamin ben Hamad Al-Thani, telefonou ao príncipe herdeiro saudita, Mohamed ben Salmane, sugerindo-lhe a realização de um encontro que coloque um ponto final à crise que opõe Doha a quatro países árabes.

Al-Thani telefonou a Mohamed ben Salmane para exprimir-lhe o seu "desejo de se sentarem à mesa do diálogo" noticiou esta sexta-feira a agência oficial saudita, SPA, citada pela agência France Press.

O príncipe herdeiro "acolheu o desejo do emir do Qatar", acrescentou a agência saudita, precisando que o anúncio das modalidades do diálogo pretendido pelo Qatar será feito depois de um acordo prévio entre a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito, os quatro países que cortaram relações com o Doha de junho último.