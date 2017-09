Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, disse na sexta-feira à noite que o "PS é o motor da descentralização", que o PSD não avança e que os outros têm sempre medo de dar mais poderes às autarquias.

"Na hora da verdade, quando se trata de discutir na Assembleia da República uma lei de descentralização, quando se trata de discutir os 23 diplomas que temos em cima da mesa para reforçar as competências e os meios das câmaras, a verdade é esta: o PS é o motor da descentralização, o PSD diz que sim, mas não avança e os outros têm sempre medo de dar mais poderes às freguesias e municípios", afirmou.

António Costa, que falava na apresentação dos candidatos das listas do PS ao Porto, realçou que "dar força ao PS é dar força à descentralização" e que é necessário fazer desta legislatura e do próximo mandato autárquico a "nova geração" de competências para as freguesias e para os municípios.