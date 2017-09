Autárquicas

O candidato do PS à Câmara Municipal do Porto, Manuel Pizarro, que apresentou as suas listas na sexta-feira à noite, deixou um recado ao "adversário" Rui Moreira de que os partidos e os governos não são todos iguais.

"Quero dizer ao nosso adversário, ao candidato Rui Moreira [independente], que está sempre a dizer que os governos e os partidos são todos iguais, que não é verdade, não é verdade que os governos e os partidos sejam todos iguais", afirmou na apresentação das suas listas, no Jardim da Cordoaria, no Porto, com a presença do secretário-geral do PS, António Costa.

E, para exemplificar esta sua afirmação, Pizarro lembrou que o anterior governo PSD/CDS-PP confiscou as águas do Douro e Paiva aos municípios e o PS devolveu-as. Além disso queria privatizar a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e o atual Governo PS reverteu essa privatização e entregou a STCP aos municípios.