US Open

O espanhol Rafael Nadal, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje pela quinta vez para a final do Open do Estados Unidos em ténis, ao bater na segunda meia-final o argentino Juan Martin Del Potro, 28.º da hierarquia.

Vencedor da prova em 2010 e 2013 e finalista vencido em 2011, sempre face ao sérvio Novak Djokovic, o maiorquino perdeu o primeiro 'set', por 6-4, mas, depois, impôs-se de foram clara, por 6-0, 6-3 e 6-2, ao fim de duas horas e 31 minutos.

Na final, a sua 23.ª no 'Grand Slam', à procura de um 16.º título, Rafael Nadal vai encontrar o sul-africano Kevin Anderson, 32.º jogador mundial, que superou na outra meia-final o espanhol Pablo Carreño-Busta, 19.º, por 4-6, 7-5, 6-3 e 6-4.