Furacão Irma

O furacão Irma, novamente de categoria 5, tocou terra no arquipélago de Camagüey, no norte de Cuba, na noite de sexta-feira, com ventos máximos de 260 quilómetros horários, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Às 23:00 de sexta-feira (04:00 de sábado em Lisboa), o olho do Irma estava a 190 quilómetros da cidade de Caibarien e avançava na direção oeste a uma velocidade de 20 quilómetros por hora.

O Irma recuperou a categoria de intensidade 5, a máxima na escala Saffir-Simpson, depois de ter perdido alguma força do longo de sexta-feira, passando a furacão de categoria 4.