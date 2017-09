Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou, na sexta-feira, que realizará uma "viajem histórica" ao Cazaquistão para participar na Cimeira de Ciência e Tecnologia da Organização da Comunidades Islâmicas.

"Fui convidado, como Presidente do Movimento de Países Não Alinhados (MNOAL), para a Cimeira de Ciência e Tecnologia da Organização da Comunidade Islâmica, que agrupa 57 países de três continentes", disse.

O anúncio teve lugar durante uma reunião de trabalho com membros do Executivo, transmitida através da televisão estatal venezuelana, durante a qual precisou que se vai encontra com chefes de Estado, de Governo e delegações desses países.