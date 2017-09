Actualidade

O furacão Katia perdeu intensidade e tocou terra na sexta-feira à noite em Tecolutla, no México, com categoria 1, a mínima, com ventos máximos até 120 quilómetros por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Às 22:00 de sexta-feira (04:00 de hoje em Lisboa), o Katia avançava em direção ao interior do México, a uma velocidade de 11 quilómetros por hora e localizava-se a 190 quilómetros de Tampico e a 185 quilómetros de Veracuz.

O furacão Katia é um dos três que se movem atualmente no Atlântico. O furacão José tem categoria 4 e o Irma, que tinha passado de 5 para 4, voltou à categoria máxima ao tocar terra em Cuba.