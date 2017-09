Actualidade

O procurador-geral do Brasil, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal a prisão preventiva do empresário Joesley Batista, um dos donos da multinacional JBS, e do ex-procurador Marcelo Miller, entre outros, segundo a imprensa local.

O documento com o pedido de Janot está sob sigilo e a decisão depende do juiz Luiz Edson Fachin, responsável pelo caso no Supremo Tribunal, segundo os principais 'media' brasileiros, incluindo a Folha de São Paulo.

O pedido do procurador-geral abrange também Ricardo Saud, executivo da JBS, que, juntamente com outros dirigentes da empresa, acusou o Presidente Michel Temer de corrupção, no âmbito de um acordo de cooperação judicial.