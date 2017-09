Actualidade

O furacão Katia, que perdeu intensidade e tocou terra na sexta-feira à noite no México, com categoria 1, converteu-se em tempestade tropical, com ventos até 70 quilómetros por hora, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Pelas 01:00 de sexta-feira, hora local (07:00 em Lisboa), o furacão Katia avançava para o interior do México em direção a sudoeste, numa velocidade de 13 quilómetros por hora, localizando-se a 175 quilómetros de Veracruz e a 220 quilómetros de Tampico.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos estima que o Katia sofra "um rápido enfraquecimento" e se dissipe ainda hoje.