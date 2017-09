Autárquicas

Dos quarenta e sete deputados com assento na Assembleia Legislativa da Madeira apenas sete parlamentares, todos de partidos da oposição, são candidatos às eleições autárquicas que se realizam a 01 de outubro.

O líder parlamentar do CDS-PP/Madeira, Rui Barreto, é o cabeça de lista do partido para a presidência da Câmara Municipal do Funchal, a principal autarquia da Região Autónoma da Madeira.

Nesta corrida no Funchal está também o deputado independente (ex-PND, partido extinto), Gil Canha.