Incêndios

Alunos da Universidade da Beira Interior (UBI) querem levar os cidadãos a escrever cartas de apoio às vítimas dos grandes incêndios deste verão para lhes "dar alento", num projeto chamado "Renascer das Cinzas".

Pequenas caixas com o nome "Renascer das Cinzas" foram colocadas em três locais centrais da cidade da Covilhã, no distrito de Castelo Branco: na Biblioteca Central da UBI, na Biblioteca Municipal e no Centro de Atividades situado no Shopping do Sporting.

O projeto de cariz social tem como objetivo "dar apoio psicológico às vítimas" de grandes incêndios deflagrados na região Centro, como os "do concelho do Fundão, do concelho da Covilhã e de Pedrógão Grande", explicou à Lusa Mafalda Melo, presidente da empresa Happy Wish, criada por alunos da UBI e que está por detrás da iniciativa.