Novo Banco

Na primeira convocatória das 36 assembleias gerais de obrigacionistas do Novo Banco houve nove séries em que foi aprovado o reembolso antecipado, 15 em que não houve aprovação e em 12 não houve quórum, informou hoje o banco.

Os dados que estão disponíveis na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) mostram que, no total, foi aprovada a resolução de reembolso antecipado de 2,343 mil milhões de euros de valor nominal de obrigações, o que corresponde a 37% do objectivo global definido para o sucesso da operação.

"Das restantes 27 séries de obrigações, em 15 delas houve quórum mas não foi obtido o número de votos necessários à aprovação da resolução, enquanto nas restantes 12 séries não existiu quórum suficiente para a realização da assembleia", lê-se numa nota interna enviada aos colaboradores do Novo Banco pela administração, a que a Lusa teve acesso.