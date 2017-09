Furacão Irma

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos adiantou hoje que o Irma perdeu força e é agora um furacão de categoria 4 (uma abaixo do máximo), encontrando-se no arquipélago de Camagüey, no norte de Cuba.

O furacão Irma tinha passado novamente à categoria 5 na sexta-feira, mas agora tem ventos máximos sustentados de 249 quilómetros por hora e está a 394 quilómetros de Miami (Florida, sul dos Estados Unidos), aproximando-se a uma velocidade de 19,3 quilómetros por hora.

Quando tocou terra no arquipélago de Camagüey, no norte de Cuba, na noite de sexta-feira, o Irma tinha ventos máximos de 260 quilómetros horários.