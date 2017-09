Síria

O exército sírio rompeu hoje o cerco do grupo extremista Estado Islâmico a uma zona no sul de Deir Ezzor, alcançando o aeroporto militar, sitiado pelos 'jihadistas' há quase três anos, informou a agência oficial Sana.

Segundo a mesma fonte, as forças leais ao presidente Bashar al-Assad conseguiram igualmente entrar nos bairros de Harabesh e Tahtuh da cidade, capital da província com o mesmo nome situada no leste da Síria.

Na terça-feira, o exército sírio tinha rompido o cerco montado há mais de dois anos pelo Estado Islâmico na região em torno da cidade de Deir Ezzor.