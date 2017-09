Incêndios

O incêndio que lavra no concelho da Sertã está a aproximar-se de várias aldeias e obrigou ao corte do Itinerário Complementar (IC) 8, entre Vale do Pereiro e a Sertã, indicou a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O comandante da ANPC Paulo Santos disse à agência Lusa que este incêndio do distrito de Castelo Branco está a aproximar-se de várias aldeias do concelho da Sertã, mas ainda não houve localidades evacuadas.

Paulo Santos adiantou que estão a deslocar-se para várias aldeias, como Ribeira da Várzea, Póvoa da Várzea, Hortas e Vale do Pereiro, grupos de apoios com ambulâncias para auxiliar as populações e evacuar as localidades em caso de necessidade.