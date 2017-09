Actualidade

A Organização Mundial de Saúde (OMS) manifestou hoje, em Kinshasa, preocupação com uma epidemia de cólera que surgiu em julho e já atingiu 20 das 26 províncias da República Democrática do Congo, matando 528 pessoas.

"A epidemia de cólera na República Democrática do Congo atinge proporções preocupantes, com 20 das 26 províncias afetadas pela doença", afirmou a OMS em comunicado.

"Mais de 1.500 casos suspeitos" são registados por semana desde o fim de julho e, até 02 de setembro, "as autoridades já recensearam no total 24.217 casos suspeitos, com 528 mortes", indicou o gabinete da OMS no país.