México/Sismo

O número de mortos causados pelo sismo de quinta-feira à noite no México subiu para 64, quando as autoridades dão por terminadas as operações de buscas.

O estado de Oaxaca foi onde houve mais mortos - 45 -, enquanto o estado fronteiriço de Chiapas registou 15 vítimas mortais, além de outras quatro em Tabasco.

Em Chiapas mil casas foram destruídas e cerca de cinco mil ficaram danificadas.