Autárquicas

O secretário-geral do PS, António Costa, afirmou hoje que votar no Partido Socialista a 01 de outubro significará a eleição de "autarcas comprometidos" com um Governo que está empenhado em levar Portugal "para a frente".

"[Votar no PS é] Dar força à nossa economia, às nossas finanças públicas e dar continuidade à mudança política que iniciámos há dois anos e não voltarmos atrás, como alguns sonham todos os dias voltar atrás", referiu.

Durante um comício de apresentação dos candidatos aos órgãos autárquicos em Barcelos, António Costa sublinhou que "dar força" ao PS nas freguesias e nos municípios é eleger "autarcas comprometidos" com a aposta do Governo em melhor escola pública, melhor Serviço Nacional de Saúde, melhor apoio social e num país mais desenvolvido, a atrair investimento e a ajudar a criar empresa e emprego.