Actualidade

O Leão de Ouro, prémio máximo do Festival Internacional de Cinema de Veneza, foi hoje atribuído ao filme "The Shape of Water", do realizador mexicano Guillermo del Toro.

A britânica Charlotte Rampling ganhou o prémio de melhor atriz pela sua interpretação no filme "Hannah", de Andrea Pallaoro, e Kamel El Basha foi distinguido na interpretação masculina no filme libanês "The Insult", de Ziad Doueiri.

EO // MP