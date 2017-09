Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, disse hoje que só alguém "profundamente desatento" ou "excessivamente centrado no seu umbigo" é que apela ao partido para dedicar algum do seu tempo a uma reforma da descentralização.

"Alguém profundamente desatento ou execssivamente centrado no seu umbigo é que pode hoje fazer qualquer discurso apelando ao PSD para (...) deixar algum do seu tempo dedicado à análise destas questões de uma reforma de descentralização", disse Pedro Passos Coelho ao discursar num encontro sobre a descentralização em Silves, no Algarve.

"É que, durante a vigência do Governo PSD, tomámos várias medidas, com algum relevo para poder preparar um processo de descentralização, sobretudo com base quer nas autarquias, quer nas organizações de municípios, e o Governo atual não fez qualquer avaliação dessa experiência", acrescentou.