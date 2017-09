Ensino Superior

Quase 45 mil alunos ficaram colocados no ensino superior público na primeira fase do concurso nacional de acesso, 49% dos quais no curso da sua preferência, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com os dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), 44.914 alunos conseguiram colocação nas universidades e politécnicos públicos, o que representa um aumento de cerca de 5% face a 2016 e o número mais elevado desde 2010.

Quase metade dos colocados entrou na primeira opção, ligeiramente abaixo dos 51% que o conseguiram em 2016.