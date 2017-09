Ensino superior

A partir de segunda-feira, quando arrancam as matrículas para os novos estudantes do ensino superior, várias faculdades terão atividades de integração do "caloiro" numa iniciativa inédita que pretende "dar a volta à praxe".

'Exarp', que arranca este ano letivo, é um programa que visa a valorização das práticas positivas de integração de estudantes no ensino superior e colocar as suas instituições como farol do conhecimento na sociedade e nos locais onde se inserem.

Em março, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, apresentou este programa de praxe positiva e explicou que visa, de uma forma gradual, "eliminar da sociedade portuguesa as práticas humilhantes que hoje ainda persistem em muitas das práticas estudantis pelo país fora".