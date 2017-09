Furacão Irma

O Irma gerou no sábado fortes tornados no sul da Florida, à medida que o olho do furacão se aproximava da zona de Florida Keys, onde deverá chegar esta manhã, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Segundo os meios de comunicação locais, vários tornados foram observados no sul da Florida e pelo menos um deles tocou terra em Oakland Park, a 55 quilómetros norte de Miami.

O Centro Nacional de Furacões já tinha alertado que "é possível que se produzam alguns tornados esta tarde e noite [sábado] no sul da Florida que podem alargar-se ao centro do estado no domingo".