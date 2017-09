México/Sismo

As equipas de resgate mexicanas recuperaram no sábado o corpo de um polícia soterrado por destroços, elevando para 65 o número de mortos em consequência do sismo de magnitude 8,2 que atingiu o país na quinta-feira à noite.

O corpo do homem foi encontrado num corredor colapsado que ligava escritórios da câmara municipal e um mercado na cidade de Juchitan, a mais severamente impactada.

As autoridades confirmam que, com esta morte, o número de fatalidades sobre para 65. Destas, 37 registaram-se em Juchitan.