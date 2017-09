Furacão Irma

Mais de 170 mil casas e empresas na Florida, Estados Unidos, ficaram sem eletricidade no sábado à noite devido à aproximação do Irma, com o 'olho' do furacão a cerca de 145 quilómetros da zona de Key West.

A empresa Florida Power and Light, uma das principais do estado, indicou na sua página na Internet que mais de metade desses cortes foram sentidos na zona de Miami-Dade, onde cerca de 600 mil pessoas receberam ordem de retirada.

A empresa disse esperar que milhões de pessoas fiquem sem energia, com algumas áreas a sofrerem cortes prolongados.