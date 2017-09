Incêndios

Um total de 969 operacionais, com o apoio de 319 meios terrestres, combatia, pelas 05:00, três grandes fogos, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O incêndio com maior dimensão continua a ser o da Sertã, no distrito de Castelo Branco, onde 789 operacionais e 267 veículos combatem as chamas, que deflagraram na sexta-feira.

Na noite de sábado, o oficial de operações da ANPC Paulo Santos disse à Lusa que o fogo estava a perder intensidade e poderia ser dominado dentro de algumas horas, o que, pelas 05:00, ainda não se tinha verificado.