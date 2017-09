Actualidade

Os rebeldes rohingya declararam uma trégua de um mês para permitir a entrada de ajuda humanitária no estado birmanês de Rakhine, onde operações do exército causaram centenas de mortos e forçaram quase 300 mil pessoas a fugir para o Bangladesh.

Os insurgentes, que se apelidam de Exército de Salvação do Estado Rohingya (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA), emitiram uma declaração de trégua através do Twitter, o seu meio predileto de comunicação. O ARSA instou o Governo birmanês a responder, assistindo todas as vítimas da violência, independentemente da sua origem.

O Governo ainda não comentou.