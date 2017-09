Furacão Irma

Havana, 10 set (Lisboa) - O furacão Irma arrancou telhados de casas e inundou centenas de quilómetros de costa ao passar por Cuba, depois de devastar as ilhas das Caraíbas, onde 25 pessoas morreram.

Ao avaliar os estragos deixados pelo furacão, que agora se dirige para Florida, nos Estados Unidos, as autoridades cubanas registaram inundações em várias cidades e em campos agrícolas.

Não há ainda registo de mortes no país, mas as autoridades ainda estão a tentar restabelecer a energia, limpar as estradas, e alertam a população para se manter fora das ruas em Havana devido às inundações intensas, que devem continuar até segunda-feira.