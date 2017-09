Actualidade

Um estudante morreu e outros 31 foram hospitalizados na província chinesa de Shaanxi devido a uma intoxicação alimentar, após a ingestão de massa em alegado mau estado, segundo a agência estatal Xinhua.

O caso foi revelado no sábado pelas autoridades locais que confirmaram que um estudante tinha sido hospitalizado na passada quarta-feira com febre, tendo morrido na sexta-feira com encefalite.

Entre quarta-feira e sábado, outros 31 estudantes foram hospitalizados com febre, vómitos e diarreia no hospital pediátrico do município de Caoping, dos quais sete já tiveram alta.