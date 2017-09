Actualidade

A empresa portuguesa Critical Software, com sede em Coimbra, vai contratar 100 profissionais da área de engenharia eletrotécnica e informática, entre outas, até início do próximo ano, numa tentativa de responder às "necessidades do mercado", anunciou hoje esta entidade.

Em declarações à agência Lusa, o diretor de recursos humanos da Critical Software, Nuno Vinagre, explicou que a empresa procura "pessoas com os mais diversos backgrounds académicos, que estejam ligadas à engenharia de desenvolvimento de 'software', como a engenharia eletrotécnica e engenharia informática, embora depois também existam [...] outros backgrounds para além destes, mas são programadores, basicamente".

"Quando partimos para um recrutamento nesta ordem de grandeza é porque, de facto, temos projetos a arrancar ou que virão a arrancar e para os quais precisamos dessas pessoas", precisou o responsável.