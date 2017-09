Autárquicas

Mais sapadores florestais, perímetros de defesa, um uso múltiplo da floresta e mais recursos por parte do Governo são algumas das ideias que as candidaturas à Câmara de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, defendem.

O atual presidente da Câmara, Valdemar Alves, eleito pelo PSD mas cabeça de lista pelo PS às autárquicas de 01 de outubro, considera que a primeira ação a desenvolver passa por controlar as espécies invasoras "e semear ou plantar plantas autóctones para reduzir a perda de biodiversidade".

Para o candidato, será também necessário "recuperar as faixas de gestão combustível, pontos de água e caminhos, proteger encostas e controlar a erosão dos solos".