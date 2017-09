Autárquicas

Três dos quatro candidatos à Câmara de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria, veem com bons olhos um projeto de reflorestação para uma maior diversificação da floresta, mas há quem sublinhe que não se pode ser radical.

O candidato do PS e atual presidente de Câmara, Jorge Abreu, o candidato do PSD, Filipe Silva, e o candidato pelo Movimento Figueiró Independente (MFI), Carlos Lopes, pretendem reforçar os mecanismos de proteção civil e todos defendem uma floresta diferente para o concelho afetado pelo incêndio de Pedrógão Grande, apesar de diferenças no discurso.

Jorge Abreu considera que, aquando da aplicação do projeto-piloto de reflorestação na área afetada por aquele grande incêndio, será necessário criar "restrições à plantação de espécies mais combustíveis, nas áreas mais próximas dos aglomerados populacionais, da rede viária" ou de espaços industriais, turísticos e outros, permitindo apenas espécies mais resistentes ao fogo nessas zonas.