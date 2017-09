Autárquicas

Três dos quatro candidatos à Câmara de Góis reconhecem a necessidade de reflorestar com espécies autóctones as áreas devastadas pelo fogo, em junho, mas alertam que o retorno económico do eucalipto pode ajudar a travar a desertificação.

A ideia de conciliar a plantação de árvores de crescimento lento, como o carvalho e o castanheiro, com a manutenção de algumas áreas de eucaliptal, para assegurar rendimentos aos proprietários rurais no médio prazo, é partilhada por José Rodrigues (Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis), Maria de Lurdes Castanheira (PS) e Rui Sampaio (PSD).

Já a CDU, que candidata António Flores Tavares à presidência da autarquia, lamenta que "anos sucessivos de políticas erradas" tenham despovoado o interior de Portugal, onde "grandes áreas" montanhosas acolheram a monocultura do pinheiro e depois do eucalipto.