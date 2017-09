Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram devido ao temporal que, nas últimas horas, afetou o noroeste e o centro de Itália, nomeadamente as regiões de Ligúria e Toscana, informaram hoje os bombeiros daquelas localidades.

As localidades mais afetadas, e nas quais se encontraram os corpos, foram as de Livorno e de Montenero, na costa do Toscana, onde o temporal chegou depois de afetar Ligúria, para a qual foi emitido um alerta vermelho.

Nestas localidades verificaram-se, também, inundações e desabamento de terras causados pelas fortes chuvas, que desde o início da manhã de hoje começaram a afetar também a região de Lácio e a capital do país, Roma.