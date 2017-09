Ensino Superior

O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Cunha, mostrou-se hoje satisfeito com o aumento das colocações no ensino superior verificadas este ano, destacando a subida também das notas mínimas de entrada nos cursos.

Quase 45 mil alunos ficaram colocados no ensino superior público na primeira fase do concurso nacional de acesso, mais de 5% face ao 2016 e o número mais elevado desde 2010, segundo dados divulgados hoje da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Contactado pela agência Lusa, António Cunha considerou que estes números traduzem uma "evolução positiva, mas expectável", uma vez que, este ano, pela primeira vez desde 2009 o número de candidatos ao ensino superior na 1.ª fase do concurso nacional de acesso superou o número de vagas.