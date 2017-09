Coreia do Norte

O especialista em assuntos asiáticos Jamie Metzl defendeu que a China "vai aprovar novas sanções" contra Pyongyang, mas não "um embargo que ameace a estabilidade do regime", e excluiu a possibilidade de uma intervenção militar na Coreia do Norte.

"Pequim vê a relação com Pyongyang do prisma da estratégia chinesa para os Estados Unidos. Não como uma questão em si mesmo", disse à agência Lusa o pesquisador da Atlantic Council, unidade de investigação com sede em Washington.

A China é o principal aliado diplomático e maior parceiro comercial da Coreia do Norte. Cerca de 80% das importações norte-coreanas de petróleo são oriundas do país vizinho.