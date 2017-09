Coreia do Norte

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, considerou uma "grande vitória" o sexto teste nuclear realizado pelo país, no domingo passado, admitindo que foi feito "à custa do sangue" dos norte-coreanos.

Num banquete realizado hoje na capital, Pyongyang, para assinalar o 69.º aniversário do país, Kim Jong-Un afirmou que o teste foi "uma grande vitória conseguida pelo povo coreano à custa do seu sangue".

O teste com uma bomba de hidrogénio foi o mais potente já realizado pelo regime norte-coreano e suscitou a condenação da comunidade internacional, aumentando a tensão na região.