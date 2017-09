Coreia do Norte

A chanceler alemã, Angela Merkel, mostrou-se hoje favorável a uma negociação direta com a Coreia do Norte sobre o programa nuclear daquele país, à semelhança do que aconteceu com o Irão.

"Se se deseja a nossa participação nessas negociações, direi imediato que sim", afirmou a chefe do Governo alemão, em entrevista ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Merkel remeteu depois para os resultados alcançados durante a negociação sobre o programa nuclear iraniano, na qual participou a Alemanha, juntamente com a União Europeia e os cinco membros com direito a veto no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas).