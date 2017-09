Furação Irma

O furacão Irma atingiu hoje em força a ilha de Key West, no extremo sul da Florida, com ventos de 215 quilómetros/hora, indicou o Centro de Furacões norte-americano (NHC).

O "muro do olho" do furacão - onde os ventos são mais fortes - tocou a ponta sul do arquipélago das Keys, indicou o NHC num comunicado às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa).

O Irma, que recuperou a categoria 4 numa escala de 5, desloca-se lentamente para a costa oeste da Florida continental a 15 quilómetros por hora.