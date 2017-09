Actualidade

Professores que hoje estiveram reunidos com o primeiro-ministro, António Costa, em Matosinhos, saíram do encontro "com esperança" na resolução do problema do concurso de colocações de professores, que dizem ser "injusto" e "ilegal".

Após chegar ao Centro de Congressos de Matosinhos, onde participa hoje numa ação de campanha da candidata do PS à Câmara de Matosinhos, Luísa Sagueiro, o primeiro-ministro recebeu quatro professores de um grupo de mais de 100 que esteve concentrado à sua espera.

No final do encontro, que durou cerca de meia hora, dentro do Centro de Congressos, o professor Paulo Fazenda afirmou aos jornalistas que "há esperança" na resolução do problema.