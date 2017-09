Vuelta

O ciclista britânico Chris Froome (Sky) confirmou hoje a conquista da sua primeira Volta a Espanha, após a 21.ª e última etapa, entre Arroyomolinos e Madrid, onde o italiano Matteo Trentin (Quick-Step Floors) venceu a tirada.

Depois de ter sido segundo classificado em três de seis participações, Froome, que em julho venceu também a Volta a França, concluiu a 'Vuelta' com 2.15 minutos de avanço sobre o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Mérida), segundo, e 2.51 face ao russo Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), que fechou o pódio.

Na última etapa, Trentin foi o mais rápido no 'sprint' final, ao cumprir os 117,6 quilómetros do percurso em 3:06.25 horas, à frente do francês Lorrenzo Manzin (FDJ), segundo classificado, e do dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb), terceiro.