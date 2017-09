Amadora

Jovens do Casal da Mira, na Amadora, venceram um concurso onde tinham que fazer um vídeo a demonstrar o espírito da modalidade.

Vai ser um fim de tarde muito diferente e praticamente irrepetível aquele que alguns jovens vão viver hoje. Pouco depois das 18h, a Seleção Nacional de Futsal vai jogar contra uma equipa de jovens do bairro do Casal da Mira, pertencente ao projeto de intervenção social Loja Mira Jovem.e6g.

Estes felizardos são os vencedores do concurso “Seleção no Meu Bairro”, um passatempo integrado na campanha #onossofutsal – desenvolvida pela FPF e pela Sport Zone – onde os participantes foram desafiados a criar um vídeo original que mostrasse o espírito do futsal.

Depois de terem realizado um vídeo (https://goo.gl/n848vE) a espelhar como se respira o futsal no seu bairro, os jovens do projeto Loja Mira Jovem.e6g, da organização sem fins lucrativos, Raízes - Associação de Apoio à Criança e ao Jovem (AACJ), vão ter a oportunidade de defrontar os seus ídolos da Seleção Nacional, numa partida com dez minutos em cada parte.

A bola começa a rolar às 18h20, estando prevista a chegada da comitiva da FPF às 18h. Mas o dia reserva outras surpresas, em colaboração com a Câmara Municipal da Amadora e a Junta de Freguesia de Encosta do Sol. Para as 15h estão marcadas várias atividades, como cortes de cabelo, photo point, grafiter e passatempos dentro do campo, situado na Av. Marechal Costa Gomes.

Depois da apresentação oficial da iniciativa (17h30) e do encontro propriamente dito, está prevista uma Zona Mista com o Selecionador Nacional, Jorge Braz, e jogadores, às 19h, a que se seguirá a deslocação para o autocarro, com direito a autógrafos.