Cultura

O Modernismo Brasileiro e obras em fotografia e em filme do artista chinês Lu Nan e da americana Sharon Lockhart marcam a ‘rentrée’ do Museu Berardo.

A trilogia do artista chinês Lu Nan, em fotografia, será apresentada em outubro, no Museu Berardo, resultado de um trabalho de 15 anos que abrange várias realidades, desde a vida de doentes psiquiátricos e de camponeses tibetanos, à situação dos católicos na China: Lu Nan, Trilogia -- Fotografias (1989-2004) apresentará três séries: “O povo esquecido: as condições de vida dos doentes psiquiátricos na China”; “Na estrada: a fé católica na China”; e “Quatro estações: o dia-a-dia dos camponeses tibetanos”. Com curadoria de João Miguel Barros, esta exposição, «com uma obra em formato épico, afirma um modo de ver ricamente humano por parte de um artista», segundo o Museu Berardo, espaço localizado no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Ainda em outubro, o Museu Berardo apresenta uma exposição de Sharon Lockhart – em coprodução com o Doc Lisboa – que reflete sobre as questões sociais do mundo contemporâneo. Esta exposição, com curadoria de Pedro Lapa, é sobre o mais recente trabalho da artista de filme e a fotografia, que gira em torno das condições e direitos das crianças e jovens, num projeto inspirado, em parte, pela vida e obra do pedagogo polaco judeu, Janus Korczak.

Já a mostra “Modernismo Brasileiro, Obras da Coleção Edson Queiroz” tem inauguração agendada para o próximo dia 26 de outubro. Ao longo dos últimos 30 anos, a Fundação Edson Queiroz, sediada na cidade de Fortaleza, no Brasil, tornou-se uma das mais sólidas coleções de arte brasileira, percorrendo cerca de 400 anos de produção artística com obras significativas de todos os períodos, refere o museu.

Esta exposição sobre o Modernismo Brasileiro, com curadoria de Regina Teixeira de Barros, apresentará uma seleção de obras da Coleção Edson Queiroz, entre as décadas de 1920 e 1960.