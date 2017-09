Actualidade

O papa Francisco deixou no domingo a Colômbia, após concluir uma visita de cinco dias ao país, durante a qual destacou a importância da reconciliação para se alcançar a paz.

O Boeing 787 Dreamliner da Avianca que transporta a comitiva do papa partiu do Aeroporto Internacional Rafael Núñez de Cartagena com destino a Roma pelas 19:26 (01:26 de segunda-feira em Lisboa).

Durante a viagem à Colômbia, a sua 20.ª visita oficial ao estrangeiro, o papa fez um apelo para que o país consiga uma "verdadeira reconciliação" na sequência dos acordos de paz entre o Governo e a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).