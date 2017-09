Actualidade

Onze pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas no domingo na sequência de um choque que envolveu quatro veículos numa estrada do estado de Espírito Santo, no sudeste do Brasil, informaram fontes oficiais.

O acidente ocorreu na tarde de domingo, ao quilómetro 450 da estrada federal BR101, uma das mais importantes do país que atravessa grande parte do litoral brasileiro, e envolveu um pequeno autocarro, dois camiões e um automóvel, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Todas as vítimas mortais faziam parte de um grupo de dança Bergfreunde que regressava no miniautocarro a Domingos Martins, cidade do estado de Espírito Santo, depois de ter feito uma apresentação em Juiz de Fora, no vizinhado estado de Minas Gerais.