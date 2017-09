Incêndios

O incêndio, que deflagrou na sexta-feira à tarde na Sertã, no distrito de Castelo Branco, foi hoje dado como extinto, informou a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

O fogo na localidade de Carvalhal entrou em fase de resolução, ou seja, estava extinto, apenas "com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio", por volta da 01:00, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

Ao final da noite de domingo, o incêndio, embora já dado como dominado, ainda mobilizava mais de 700 operacionais e 220 veículos.