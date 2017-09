Actualidade

As autoridades da Tailândia detiveram um cidadão brasileiro no principal aeroporto de Banguecoque que tentava entrar no país com 1,3 quilogramas de cocaína no estômago, informou hoje fonte da polícia à agência Efe.

A detenção teve lugar na quarta-feira, quando as autoridades identificaram o presumível traficante numa altura em que ele recolhia a sua bagagem, após chegar num voo de São Paulo, disse Utit Chantasri, oficial do departamento antidrogas, à agência noticiosa espanhola.

A polícia submeteu o suspeito, de 27 anos, ao exame de raio-X, identificando dentro do seu corpo uma centena de pequenos pacotes.