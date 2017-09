Actualidade

Pelo menos oito pessoas morreram num tiroteio, incluindo o presumível autor dos disparos, ocorrido na noite de domingo numa residência em Plano, no norte do estado norte-americano do Texas, informaram as autoridades.

O tiroteio teve lugar a pouco mais de 30 quilómetros a nordeste de Dallas.

Segundo o porta-voz da polícia de Plano, David Tilley, a polícia respondeu inicialmente a relatos de tiros. O primeiro agente que chegou ao local entrou na casa onde encontrou o presumível autor dos disparos, baleando-o mortalmente.